شاهد: دمار واسع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد زلزال الجمعة

ارتفاع القتلى إلى 81 شخصًا

تخوض السلطات في إندونيسيا سباقًا مع الزمن في جزيرة سولاويسي، في محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال الذي أودى بـ81 شخصًا بحسب حصيلة جديدة، ودمر منازل آلاف الأشخاص.

وبلغت قوة الزلزال، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، 6.2 درجات، ووقع ليلًا، وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي، الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالًا قويًّا أيضًا.