النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد: دمار واسع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد زلزال الجمعة

ارتفاع القتلى إلى 81 شخصًا

تخوض السلطات في إندونيسيا سباقًا مع الزمن في جزيرة سولاويسي، في محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال الذي أودى بـ81 شخصًا بحسب حصيلة جديدة، ودمر منازل آلاف الأشخاص.

وبلغت قوة الزلزال، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، 6.2 درجات، ووقع ليلًا، وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي، الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالًا قويًّا أيضًا.

إندونيسيا جزيرة سولاويسي

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد: دمار واسع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد زلزال الجمعة
سبق

تخوض السلطات في إندونيسيا سباقًا مع الزمن في جزيرة سولاويسي، في محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال الذي أودى بـ81 شخصًا بحسب حصيلة جديدة، ودمر منازل آلاف الأشخاص.

وبلغت قوة الزلزال، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، 6.2 درجات، ووقع ليلًا، وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي، الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالًا قويًّا أيضًا.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
02:24 PM

شاهد: دمار واسع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد زلزال الجمعة

ارتفاع القتلى إلى 81 شخصًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
872

تخوض السلطات في إندونيسيا سباقًا مع الزمن في جزيرة سولاويسي، في محاولة للعثور على ناجين محتملين من الزلزال الذي أودى بـ81 شخصًا بحسب حصيلة جديدة، ودمر منازل آلاف الأشخاص.

وبلغت قوة الزلزال، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، 6.2 درجات، ووقع ليلًا، وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان في غرب جزيرة سولاويسي، الذين سبق لهم أن اختبروا العام 2018 زلزالًا قويًّا أيضًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,428
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,839

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة