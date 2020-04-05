آخر إحصاءات كورونا في العالم: 1.2 مليون مصاب و65 ألف حالة وفاة

الولايات المتحدة تتصدّر بـ 311 ألف مصاب وإيطاليا الأكثر وفيات

أظهر آخر الأرقام والإحصاءات لعدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، تسجيل مليون و200 ألف مصاب، ونحو 65 ألف حالة وفاة في مختلف بلدان العالم.

وطبقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد، فإن الولايات المتحدة تتصدّر دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ 311 ألف مصاب، وهو أكثر من ربع عدد المصابين بكورونا في العالم أجمع، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 8488 شخصاً حتى الآن.

وتتصدّر إيطاليا قائمة الدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات، حيث تُوفي هناك أكثر 15300 شخص، وتم تسجيل 126 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وتليها فرنسا حيث سجّلت أكثر من 7500 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة سجّلت بريطانيا أكثر من 4300 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة، تليها إيران بأكثر من 3200 حالة وفاة ونحو 56 ألف إصابة.

ويظهر التغير التصاعدي المستمر في الإحصاءات والأرقام، ارتفاعاً سريعاً في عدد الوفيات والإصابات وفي انتشار الفيروس، الذي تفشى في 181 بلداً ومنطقة في العالم.

وفي ظل هذه التطورات توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ أن يموت عدد كبير من الأمريكيين بسبب الفيروس، خاصة بعد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة بالفيروس 300 ألف شخص.