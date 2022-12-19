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بالفيديو.. كبسولات "العيادة الذكية" تُطَمْئِن زوار "موسم الرياض" على صحتهم

تقوم بقياس الضغط والحرارة ومشاركتها مع الطبيب ويمكنها إصدار وصفات إلكترونية

تتيح كبسولات "العيادة الافتراضية" المقدمة من وزارة الصحة، ضمن خدماتها الوقائية والعلاجية، لزوار فعاليات موسم الرياض -بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه- الاستفادة من خدماتها الطبية والصحية الذكية، المتمثلة في: قياس الضغط ودرجة الحرارة، ومشاركتها مع الطبيب بشكل مباشر، وإمكانية استشارة الطبيب عن طريق الاتصال المرئي، إضافة إلى إصدار وصفات إلكترونية للزوار إذا استدعت الحالة.

وشرحت "امتنان المطيري" من مدينة الملك فهد الطبية لـ"سبق"، فكرة العيادة الافتراضية المقامة في ملاهي "ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض؛ حيث يدخل الزائر لغرفة الاستشارة للقيام بعمل الفحوصات ومن ثم التواصل إلكترونيًّا مع الطبيب؛ مضيفة أن العيادة الافتراضية هي خدمة مقدمة من وزارة الصحة، تُمكّن الزوار من استشارة الطبيب وشرح الأعراض التي قد يعانون منها، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا (الضغط، درجة الحرارة) والتي تحال إلى الطبيب ليتم التواصل معهم بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة.

ولفتت "المطيري" إلى أن الهدف من تواجد العيادات نشرُ الوعي الوقائي والصحي بين الناس وتوعيتهم بدور العيادات الذكية في سهولة الاستشارة الصحية دون الحاجة للذهاب إلى المستوصف، وتوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

وذكرت أن كبسولات العيادة الافتراضية تتواجد في مناطق المربع وبوليفارد، إضافة إلى عيادتين في ملاهي "ونتر وندرلاند"؛ مشيرة إلى وجود إقبال جيد من الزوار؛ داعية الجميع إلى زيارة العيادات الذكية، والتي سوف ستتواجد معهم في أماكن التسوق والترفيه؛ بهدف تقديم الاستشارة الصحية المجانية؛ متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قام مؤخرًا بزيارة للعيادة الذكية المقدمة من وزارة الصحة، والمطورة من قِبَل شركة ‫"لين" في منطقة بوليفارد، ‫ضمن فعاليات موسم الرياض.

العيادة الذكية موسم الرياض العيادة الافتراضية وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. كبسولات "العيادة الذكية" تُطَمْئِن زوار "موسم الرياض" على صحتهم
سبق

تتيح كبسولات "العيادة الافتراضية" المقدمة من وزارة الصحة، ضمن خدماتها الوقائية والعلاجية، لزوار فعاليات موسم الرياض -بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه- الاستفادة من خدماتها الطبية والصحية الذكية، المتمثلة في: قياس الضغط ودرجة الحرارة، ومشاركتها مع الطبيب بشكل مباشر، وإمكانية استشارة الطبيب عن طريق الاتصال المرئي، إضافة إلى إصدار وصفات إلكترونية للزوار إذا استدعت الحالة.

وشرحت "امتنان المطيري" من مدينة الملك فهد الطبية لـ"سبق"، فكرة العيادة الافتراضية المقامة في ملاهي "ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض؛ حيث يدخل الزائر لغرفة الاستشارة للقيام بعمل الفحوصات ومن ثم التواصل إلكترونيًّا مع الطبيب؛ مضيفة أن العيادة الافتراضية هي خدمة مقدمة من وزارة الصحة، تُمكّن الزوار من استشارة الطبيب وشرح الأعراض التي قد يعانون منها، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا (الضغط، درجة الحرارة) والتي تحال إلى الطبيب ليتم التواصل معهم بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة.

ولفتت "المطيري" إلى أن الهدف من تواجد العيادات نشرُ الوعي الوقائي والصحي بين الناس وتوعيتهم بدور العيادات الذكية في سهولة الاستشارة الصحية دون الحاجة للذهاب إلى المستوصف، وتوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

وذكرت أن كبسولات العيادة الافتراضية تتواجد في مناطق المربع وبوليفارد، إضافة إلى عيادتين في ملاهي "ونتر وندرلاند"؛ مشيرة إلى وجود إقبال جيد من الزوار؛ داعية الجميع إلى زيارة العيادات الذكية، والتي سوف ستتواجد معهم في أماكن التسوق والترفيه؛ بهدف تقديم الاستشارة الصحية المجانية؛ متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قام مؤخرًا بزيارة للعيادة الذكية المقدمة من وزارة الصحة، والمطورة من قِبَل شركة ‫"لين" في منطقة بوليفارد، ‫ضمن فعاليات موسم الرياض.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
09:13 AM

بالفيديو.. كبسولات "العيادة الذكية" تُطَمْئِن زوار "موسم الرياض" على صحتهم

تقوم بقياس الضغط والحرارة ومشاركتها مع الطبيب ويمكنها إصدار وصفات إلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتيح كبسولات "العيادة الافتراضية" المقدمة من وزارة الصحة، ضمن خدماتها الوقائية والعلاجية، لزوار فعاليات موسم الرياض -بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه- الاستفادة من خدماتها الطبية والصحية الذكية، المتمثلة في: قياس الضغط ودرجة الحرارة، ومشاركتها مع الطبيب بشكل مباشر، وإمكانية استشارة الطبيب عن طريق الاتصال المرئي، إضافة إلى إصدار وصفات إلكترونية للزوار إذا استدعت الحالة.

وشرحت "امتنان المطيري" من مدينة الملك فهد الطبية لـ"سبق"، فكرة العيادة الافتراضية المقامة في ملاهي "ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض؛ حيث يدخل الزائر لغرفة الاستشارة للقيام بعمل الفحوصات ومن ثم التواصل إلكترونيًّا مع الطبيب؛ مضيفة أن العيادة الافتراضية هي خدمة مقدمة من وزارة الصحة، تُمكّن الزوار من استشارة الطبيب وشرح الأعراض التي قد يعانون منها، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الحيوية إلكترونيًّا (الضغط، درجة الحرارة) والتي تحال إلى الطبيب ليتم التواصل معهم بشكل مباشر عبر الفيديو أو الصوت أو النص والصورة.

ولفتت "المطيري" إلى أن الهدف من تواجد العيادات نشرُ الوعي الوقائي والصحي بين الناس وتوعيتهم بدور العيادات الذكية في سهولة الاستشارة الصحية دون الحاجة للذهاب إلى المستوصف، وتوفر الجهد والوقت؛ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض ومخاطرها، وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

وذكرت أن كبسولات العيادة الافتراضية تتواجد في مناطق المربع وبوليفارد، إضافة إلى عيادتين في ملاهي "ونتر وندرلاند"؛ مشيرة إلى وجود إقبال جيد من الزوار؛ داعية الجميع إلى زيارة العيادات الذكية، والتي سوف ستتواجد معهم في أماكن التسوق والترفيه؛ بهدف تقديم الاستشارة الصحية المجانية؛ متمنية لهم دوام الصحة والعافية.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قام مؤخرًا بزيارة للعيادة الذكية المقدمة من وزارة الصحة، والمطورة من قِبَل شركة ‫"لين" في منطقة بوليفارد، ‫ضمن فعاليات موسم الرياض.

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