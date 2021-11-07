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وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني

اختتمت أمس مجريات البطولة الرابعة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني المقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية رياضة التصويب الأشهر في العالم، التي كان فيها التنافس والحماس على أشده، وتُوج باللقب نادي Falcons Esports بعد منافسة قوية من نادي Power Esports الذي تراجع للمركز الثالث، فيما نال نادي F16 Esports المركز الثاني.


وعبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان عن سعادته بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.
وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر في النهائي يبرهن على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضات الإلكترونية في المملكة, وقال: "الجماهير الرياضية على موعد مع مستقبل مشرق للرياضات الإلكترونية من خلال بطولات مقبلة مميزة في ظل هذا الحضور والمتابعة لمختلف البطولات.


وأقيمت خلال النهائيات العديد من الفعاليات وبطولة تنشيطية لرياضة Call Of Duty الإلكترونية للجماهير الحاضرة في مقر الدوري السعودي الإلكتروني.


وتقام يوم الخميس المقبل البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي لرياضة Overwatch الإلكترونية التي ربحها في النسخة الماضية نادي Falcons Esports بعد منافسة نادي 01Esports.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني
سبق

اختتمت أمس مجريات البطولة الرابعة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني المقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية رياضة التصويب الأشهر في العالم، التي كان فيها التنافس والحماس على أشده، وتُوج باللقب نادي Falcons Esports بعد منافسة قوية من نادي Power Esports الذي تراجع للمركز الثالث، فيما نال نادي F16 Esports المركز الثاني.


وعبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان عن سعادته بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.
وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر في النهائي يبرهن على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضات الإلكترونية في المملكة, وقال: "الجماهير الرياضية على موعد مع مستقبل مشرق للرياضات الإلكترونية من خلال بطولات مقبلة مميزة في ظل هذا الحضور والمتابعة لمختلف البطولات.


وأقيمت خلال النهائيات العديد من الفعاليات وبطولة تنشيطية لرياضة Call Of Duty الإلكترونية للجماهير الحاضرة في مقر الدوري السعودي الإلكتروني.


وتقام يوم الخميس المقبل البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي لرياضة Overwatch الإلكترونية التي ربحها في النسخة الماضية نادي Falcons Esports بعد منافسة نادي 01Esports.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:21 PM

وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت أمس مجريات البطولة الرابعة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني المقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية رياضة التصويب الأشهر في العالم، التي كان فيها التنافس والحماس على أشده، وتُوج باللقب نادي Falcons Esports بعد منافسة قوية من نادي Power Esports الذي تراجع للمركز الثالث، فيما نال نادي F16 Esports المركز الثاني.


وعبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان عن سعادته بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة والتنافس القوي بين الفرق المشاركة.
وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر في النهائي يبرهن على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضات الإلكترونية في المملكة, وقال: "الجماهير الرياضية على موعد مع مستقبل مشرق للرياضات الإلكترونية من خلال بطولات مقبلة مميزة في ظل هذا الحضور والمتابعة لمختلف البطولات.


وأقيمت خلال النهائيات العديد من الفعاليات وبطولة تنشيطية لرياضة Call Of Duty الإلكترونية للجماهير الحاضرة في مقر الدوري السعودي الإلكتروني.


وتقام يوم الخميس المقبل البطولة الخامسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني وهي لرياضة Overwatch الإلكترونية التي ربحها في النسخة الماضية نادي Falcons Esports بعد منافسة نادي 01Esports.

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