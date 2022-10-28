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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال لـ 185 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 48.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، ومبكو، ومهارة، وأسترا الصناعية، وزجاج الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، وبتروكيم، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 8.24%.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 343.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24255.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1348 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 48.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، ومبكو، ومهارة، وأسترا الصناعية، وزجاج الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، وبتروكيم، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 8.24%.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 343.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24255.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1348 صفقة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
04:07 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11758 نقطة

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال لـ 185 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 48.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11758.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 185 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، ومبكو، ومهارة، وأسترا الصناعية، وزجاج الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، وبتروكيم، وبترو رابغ، وسبكيم العالمية، وكيمانول، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 8.24%.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والتصنيع، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 343.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24255.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1348 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

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