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تأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات 25.. والموعد الجديد بعد مونديال قطر 2022

أشارت تقارير صحافية، اليوم الخميس، إلى أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أوصى بتأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات في نسختها 25 إلى ما بعد مونديال قطر 2022. وكان من المقرر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل، لكن وبحسب تقارير إعلامية فضّل المكتب التنفيذي تأجيل البطولة بناء على رغبة بعض الاتحادات المشاركة، وذلك بسبب "ضغط الروزنامة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات 25.. والموعد الجديد بعد مونديال قطر 2022
سبق

أشارت تقارير صحافية، اليوم الخميس، إلى أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أوصى بتأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات في نسختها 25 إلى ما بعد مونديال قطر 2022. وكان من المقرر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل، لكن وبحسب تقارير إعلامية فضّل المكتب التنفيذي تأجيل البطولة بناء على رغبة بعض الاتحادات المشاركة، وذلك بسبب "ضغط الروزنامة".

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:41 PM

تأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات 25.. والموعد الجديد بعد مونديال قطر 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت تقارير صحافية، اليوم الخميس، إلى أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أوصى بتأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات في نسختها 25 إلى ما بعد مونديال قطر 2022. وكان من المقرر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل، لكن وبحسب تقارير إعلامية فضّل المكتب التنفيذي تأجيل البطولة بناء على رغبة بعض الاتحادات المشاركة، وذلك بسبب "ضغط الروزنامة".

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