تأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات 25.. والموعد الجديد بعد مونديال قطر 2022

أشارت تقارير صحافية، اليوم الخميس، إلى أن المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أوصى بتأجيل بطولة كأس الخليج للمنتخبات في نسختها 25 إلى ما بعد مونديال قطر 2022. وكان من المقرر أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل، لكن وبحسب تقارير إعلامية فضّل المكتب التنفيذي تأجيل البطولة بناء على رغبة بعض الاتحادات المشاركة، وذلك بسبب "ضغط الروزنامة".