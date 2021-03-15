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مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يهنئ نائب أمير المنطقة بالثقة الملكية

بمناسبة التمديد له أربع سنوات قادمة

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وزملاؤه، التهنئة للأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له نائبًا لأمير المنطقة لمدة أربع سنوات قادمة.

وسأل "العسيري" الله تعالى أن يوفق الأمير محمد بن عبدالرحمن لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يمده بعونه وتوفيقه لإكمال مسيرة التطور والرقي في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.

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مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يهنئ نائب أمير المنطقة بالثقة الملكية
سبق

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وزملاؤه، التهنئة للأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له نائبًا لأمير المنطقة لمدة أربع سنوات قادمة.

وسأل "العسيري" الله تعالى أن يوفق الأمير محمد بن عبدالرحمن لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يمده بعونه وتوفيقه لإكمال مسيرة التطور والرقي في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
08:45 AM

مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يهنئ نائب أمير المنطقة بالثقة الملكية

بمناسبة التمديد له أربع سنوات قادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وزملاؤه، التهنئة للأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له نائبًا لأمير المنطقة لمدة أربع سنوات قادمة.

وسأل "العسيري" الله تعالى أن يوفق الأمير محمد بن عبدالرحمن لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يمده بعونه وتوفيقه لإكمال مسيرة التطور والرقي في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.

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