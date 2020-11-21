النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي

أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.

وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.

وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.

الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي
سبق

أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.

وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.

وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
09:31 PM

غياب "بانيغا" يسبب معضلة للشباب .. والفريق يستعد للأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
766

أجلت إدارة نادي الشباب انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي مقرر انعقادها في الـ23 من ديسمبر المقبل إلى موعد آخر يحدد في وقت لاحق.

وأوضحت الإدارة الشبابية أن التأجيل جاء بناء على خطاب مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الرياض الذي تلقاه النادي وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد أن يتم تحديده من قِبل الوزارة.

وعلى الصعيد الميداني طبق مدرب الفريق الشبابي الأول لكرة القدم بيدرو خلال الحصة التدريبية، السبت، التكتيك الذي ينوي انتهاجه في مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي، الاثنين الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الشباب الجماعية غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا في حين واصل برنامجه التأهيلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,449

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة