عودة "الفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الاستقلال.. والفريق يغادر إلى دبي

عاد الدولي سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها خلال الأيام الماضية.

وغادرت بعثة الأزرق اليوم السبت إلى دبي تأهبًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الاثنين المقبل على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل.

ميدانيًّا، ركَّز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على الجوانب الفنية خلال الحصة التدريبية؛ إذ شهدت التدريبات الجماعية تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.