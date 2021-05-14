"الصحة" في رسالة توعوية: "خلك بعيد لا تجيب العيد"

محذّرة المخالطين لحالات كورونا من حضور التجمعات

عممت وزارة الصحة السعودية، اليوم، رسالة عبر الهواتف المحمولة، "خلك بعيد لا تجيب العيد"، ضمن رسائلها التوعوية.

وحذّرت الرسالة كل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، من حضور التجمعات مرفق معها مقطع فيديو تعريفي.

وجاءت الرسالة "خلك بعيد لا تجيب العيد إذا كنت مخالطًا لحالة مصابة بـ"كوفيد-١٩" فلا تحضر أي تجمع".

يُذكر أن "الصحة" تواصل جهودها التوعوية والإرشادية عبر مختلف المنصات الرقمية.