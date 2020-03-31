أمين الجالية اليمنية بالمملكة ينوه بمعالجة السعودية مصابي "كورونا" مجاناً

"باهميل": المبادرة نموذج للتعامل الإنساني مع الجاليات

نوّه أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية، بالأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة المصابين بفيروس "كورونا" مجاناً.

وعد أمين عام الجالية في تصريح لـ(سبق) هذه المبادرة مثالاً نموذجياً للتعامل الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه مواطنيها والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، لافتاً إلى أنها تضاف إلى سجل المملكة الحافل بالعطاء الكريم.

وحث "باهميل" أبناء الجالية اليمنية على الالتزام واتباع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية في المملكة لمواجهة الفيروس والبقاء في المنازل، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة.