العشرات من عصابات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
مع مرافقة حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى الرحمة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 108 من المستوطنين اليهود، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
العشرات من عصابات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-22
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى الرحمة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 108 من المستوطنين اليهود، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
02:21 PM
العشرات من عصابات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
مع مرافقة حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى الرحمة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن 108 من المستوطنين اليهود، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.