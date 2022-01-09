مدير مرور القطيف يطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق"

تبرز دور المملكة في تعزيز القيم والآداب والسلوك

أطلق مدير إدارة المرور بمحافظة القطيف العقيد عبد الله بن مطر المطيري، في مكتبه؛ أعمال حملة "مكارم الأخلاق".



واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ تركي بن صالح الشويقي، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.



كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.



من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.



وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.