"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على محافظتي بدر وينبع

قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.