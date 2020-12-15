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كورونا.. البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة و880 حالة بكوريا الجنوبية

سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835".

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 44.364.

كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة و880 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835".

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 44.364.

كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:24 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة و880 حالة بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835".

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 44.364.

كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية من الفيروس في كوريا الجنوبية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 600 وفاة.

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