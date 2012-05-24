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حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف

لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم بعد أمريكا والبرازيل

أعلنت نيودلهي، اليوم، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص؛ لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303720 شخصاً؛ ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكان، إلى 26.7 مليون شخص.

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حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف
سبق

أعلنت نيودلهي، اليوم، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص؛ لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303720 شخصاً؛ ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكان، إلى 26.7 مليون شخص.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:57 AM

حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف

لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم بعد أمريكا والبرازيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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أعلنت نيودلهي، اليوم، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص؛ لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303720 شخصاً؛ ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكان، إلى 26.7 مليون شخص.

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