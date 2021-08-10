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القبض على شاب أوقف سيارته على حافة هاوية بمرتفعات جبال فيفاء

بعد أن تداولت مواقع التواصل صورًا ومقاطع لاستعراضه في القيادة

تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له خلال استعراضه في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، ترك الشاب مركبته بشكل بارز على مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ أبقي جزءًا من مركبته على حافة الهاوية مستعرضًا بذلك مهاراته في طريقة إيقافه مركبته، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

فهد كاملي جازان عبدالرحمن السلماني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب أوقف سيارته على حافة هاوية بمرتفعات جبال فيفاء
سبق

تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له خلال استعراضه في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، ترك الشاب مركبته بشكل بارز على مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ أبقي جزءًا من مركبته على حافة الهاوية مستعرضًا بذلك مهاراته في طريقة إيقافه مركبته، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:47 PM

القبض على شاب أوقف سيارته على حافة هاوية بمرتفعات جبال فيفاء

بعد أن تداولت مواقع التواصل صورًا ومقاطع لاستعراضه في القيادة

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مجموعة من المحررين - جازان
19
22,451

تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو له خلال استعراضه في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء جنوبي السعودية.

وتفصيلاً، ترك الشاب مركبته بشكل بارز على مرتفعات شاهقة بجبال فيفاء؛ إذ أبقي جزءًا من مركبته على حافة الهاوية مستعرضًا بذلك مهاراته في طريقة إيقافه مركبته، ومحاولة الاحتراف في التصوير.

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