كاتب بريطاني: لهذا السبب صلاح "يجز على أسنانه" وهو يلعب

بات على حافة تخطي نجوم عظام بتاريخ البريميرليج

قال الكاتب البريطاني بول جويس، إن أرقام لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح؛ تكاد تتفوق على أرقام كريستيانو رونالدو؛ وايدين هازارد؛ في الدوري الإنجليزي، وإن صلاح منذ بداية الموسم يلعب وهو "يجز على أسنانه" بعدما حدث معه الموسم الماضي.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وتحت عنوان "أرقام صلاح تكاد تتفوق على رونالدو وهازارد"، يقول المراسل الرياضي لـ"التايمز"، بول جويس: إن النجم المصري في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح "لمس الكرة 33 مرة خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي، لكن ذلك كان كافياً له ليخطو خطوة أخرى في طريقه نحو العظمة".

ويضيف جويس؛ أن صلاح بات على حافة تخطي نجوم عظام في تاريخ البطولة الإنجليزية الكبرى، فقد سجل 83 هدفاً في 129 مباراة لعبها، بينها هدفان سجلهما في صفوف فريق تشيلسي الذي لعب له 13 مباراة، وبالتالي يصبح على بُعد هدف واحد من اللحاق بكريستيانو رونالدو؛ الذي سجل 84 هدفاً خلال لعبه 6 مواسم كاملة مع مانشستر يونايتد، شارك خلالها في 196 مباراة.

ويواصل جويس؛ قوله "إدين هازارد؛ سجّل 85 هدفاً في الدوري الإنجليزي لتشيلسي خلال 245 مباراة"، مضيفاً أن اللاعب كان معروفاً عنه أنه صانع ألعاب وبالتالي يصنع أهدافاً أكثر، وصنع لزملائه 54 هدفاً، بينما صنع رونالدو لزملائه 34 هدفاً، أما صلاح فقد بلغ إجمالي عدد الأهداف التي ساهم فيها إلى 112 هدفاً خلال 129 مباراة.

ويوضح جويس؛ أن صلاح منذ بداية الموسم وهو "يجز على أسنانه" في إشارة إلى الجدية الشديدة، ويظهر قتالية كبيرة في الملعب سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، معللاً ذلك بأنه ربما شعر بالاستفزاز بسبب استبعاده من السباق على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو ما ظهر في أدائه وتدخلاته الدفاعية.