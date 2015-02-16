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موقع وتطبيق "سكني" يصدران 622 ألف شهادة "ضريبة تصرفات عقارية"

تقرير فبراير كشف عن استفادة 19.353 أسرة خلال يناير الماضي

كشف تقرير برنامج "سكني" الصادر في شهر فبراير الجاري، عن إصدار 622.176 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأظهر التقرير التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" إلكترونيًّا لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف التقرير عن استفادة 19.353 أسرة خلال شهر يناير الماضي، بينها 18.890 أسرة سكنت منازلها، من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني"، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق "سكني"؛ بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.. ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا على الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وتَضَمّن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في 95 مشروعًا، وتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 114 مشروعًا، توفر أكثر من 148 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وبجودة عالية في البناء؛ بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات؛ حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيًّا، ضمن 223 مخططًا سكنيًّا، وتوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأبرَزَ التقريرُ خدمات "سكني" الإلكترونية التي يقدّمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة، والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

سكني برنامج سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موقع وتطبيق "سكني" يصدران 622 ألف شهادة "ضريبة تصرفات عقارية"
سبق

كشف تقرير برنامج "سكني" الصادر في شهر فبراير الجاري، عن إصدار 622.176 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأظهر التقرير التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" إلكترونيًّا لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف التقرير عن استفادة 19.353 أسرة خلال شهر يناير الماضي، بينها 18.890 أسرة سكنت منازلها، من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني"، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق "سكني"؛ بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.. ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا على الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وتَضَمّن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في 95 مشروعًا، وتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 114 مشروعًا، توفر أكثر من 148 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وبجودة عالية في البناء؛ بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات؛ حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيًّا، ضمن 223 مخططًا سكنيًّا، وتوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأبرَزَ التقريرُ خدمات "سكني" الإلكترونية التي يقدّمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة، والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:18 PM

موقع وتطبيق "سكني" يصدران 622 ألف شهادة "ضريبة تصرفات عقارية"

تقرير فبراير كشف عن استفادة 19.353 أسرة خلال يناير الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف تقرير برنامج "سكني" الصادر في شهر فبراير الجاري، عن إصدار 622.176 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وأظهر التقرير التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" إلكترونيًّا لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف التقرير عن استفادة 19.353 أسرة خلال شهر يناير الماضي، بينها 18.890 أسرة سكنت منازلها، من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني"، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق "سكني"؛ بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.. ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا على الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وتَضَمّن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في 95 مشروعًا، وتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 114 مشروعًا، توفر أكثر من 148 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وبجودة عالية في البناء؛ بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات؛ حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيًّا، ضمن 223 مخططًا سكنيًّا، وتوفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني" من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأبرَزَ التقريرُ خدمات "سكني" الإلكترونية التي يقدّمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة، والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات "السوق العقاري"، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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