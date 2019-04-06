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الجيش الليبي يسيطر على "الساعدية" جنوب غرب طرابلس

قوات "حفتر" تمكنت من إحكام قبضتها على "جسر الزهراء"

كشفت مصادر، وفق إخبارية "سكاي نيوز عربية"؛ أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على "جسر الزهراء" ومنطقة الساعدية في مدينة ورشفانة غربي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي تمكّن من دخول أحياء عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت الاشتباكات قد تجدّدت بين قوات الجيش التابعة للمشير "خليفة حفتر" والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في منطقة وادي الربيع.

وقد أدت ضربات القوات الليبية التابعة لقوات "حفتر" إلى تقهقر الميليشيات والسيطرة على عدة أماكن؛ منها محور وادي الربيع.

وسيطرت كتيبة 155 على 4 شوارع وادي الربيع، وتدخل أحياء عين زارة ومعسكر النقليه طريق المطار تحت السيطرة بالكامل، وانتشار الجيش في المنطقة لتأمين حركة السير.


الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الليبي يسيطر على "الساعدية" جنوب غرب طرابلس
سبق

كشفت مصادر، وفق إخبارية "سكاي نيوز عربية"؛ أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على "جسر الزهراء" ومنطقة الساعدية في مدينة ورشفانة غربي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي تمكّن من دخول أحياء عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت الاشتباكات قد تجدّدت بين قوات الجيش التابعة للمشير "خليفة حفتر" والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في منطقة وادي الربيع.

وقد أدت ضربات القوات الليبية التابعة لقوات "حفتر" إلى تقهقر الميليشيات والسيطرة على عدة أماكن؛ منها محور وادي الربيع.

وسيطرت كتيبة 155 على 4 شوارع وادي الربيع، وتدخل أحياء عين زارة ومعسكر النقليه طريق المطار تحت السيطرة بالكامل، وانتشار الجيش في المنطقة لتأمين حركة السير.


06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:33 PM

الجيش الليبي يسيطر على "الساعدية" جنوب غرب طرابلس

قوات "حفتر" تمكنت من إحكام قبضتها على "جسر الزهراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر، وفق إخبارية "سكاي نيوز عربية"؛ أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على "جسر الزهراء" ومنطقة الساعدية في مدينة ورشفانة غربي العاصمة طرابلس.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي تمكّن من دخول أحياء عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وكانت الاشتباكات قد تجدّدت بين قوات الجيش التابعة للمشير "خليفة حفتر" والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في منطقة وادي الربيع.

وقد أدت ضربات القوات الليبية التابعة لقوات "حفتر" إلى تقهقر الميليشيات والسيطرة على عدة أماكن؛ منها محور وادي الربيع.

وسيطرت كتيبة 155 على 4 شوارع وادي الربيع، وتدخل أحياء عين زارة ومعسكر النقليه طريق المطار تحت السيطرة بالكامل، وانتشار الجيش في المنطقة لتأمين حركة السير.


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