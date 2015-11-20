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خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

يشهد توافد مئات الأسر.. ومطالبات بالتحرك قبل وقوع كارثة

أبدى عدد من مرتادي مخطط الواحة 4 بجدة خوفهم من تعرض أبنائهم للخطر نتيجة الخزانات ومحولات وأسلاك الكهرباء المكشوفة التي تملأ أرجاء الموقع، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تكليف المستثمرين والمطورين العقاريين بمعالجة ذلك بما يضمن سلامة مرتادي المكان الذي يشهد توافد مئات الأسر المتنزهين بشكل يومي .

ويحظى المخطط بكثافة عالية من الباحثين عن المتعة والترفيه في ظل انتشار عربات الفود تراك التي تقدم المشروبات والمأكولات المختلفة بمحاذاته، إلى حانب توسط بعض الحدائق للعمائر والمباني التي لا تزال تحت الإنشاء، وزاد من خطورة الوضع فتح المخطط أمام مرتاديه بعد أن كانت مداخله ومخارجه محاطة بالصبات الخرسانية .

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خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة
سبق

أبدى عدد من مرتادي مخطط الواحة 4 بجدة خوفهم من تعرض أبنائهم للخطر نتيجة الخزانات ومحولات وأسلاك الكهرباء المكشوفة التي تملأ أرجاء الموقع، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تكليف المستثمرين والمطورين العقاريين بمعالجة ذلك بما يضمن سلامة مرتادي المكان الذي يشهد توافد مئات الأسر المتنزهين بشكل يومي .

ويحظى المخطط بكثافة عالية من الباحثين عن المتعة والترفيه في ظل انتشار عربات الفود تراك التي تقدم المشروبات والمأكولات المختلفة بمحاذاته، إلى حانب توسط بعض الحدائق للعمائر والمباني التي لا تزال تحت الإنشاء، وزاد من خطورة الوضع فتح المخطط أمام مرتاديه بعد أن كانت مداخله ومخارجه محاطة بالصبات الخرسانية .

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
12:40 PM

خزانات وأسلاك كهرباء مكشوفة تتربص بمرتادي مخطط الواحة 4 بجدة

يشهد توافد مئات الأسر.. ومطالبات بالتحرك قبل وقوع كارثة

A A A
محمد طيران - الرياض
2
1,060

أبدى عدد من مرتادي مخطط الواحة 4 بجدة خوفهم من تعرض أبنائهم للخطر نتيجة الخزانات ومحولات وأسلاك الكهرباء المكشوفة التي تملأ أرجاء الموقع، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تكليف المستثمرين والمطورين العقاريين بمعالجة ذلك بما يضمن سلامة مرتادي المكان الذي يشهد توافد مئات الأسر المتنزهين بشكل يومي .

ويحظى المخطط بكثافة عالية من الباحثين عن المتعة والترفيه في ظل انتشار عربات الفود تراك التي تقدم المشروبات والمأكولات المختلفة بمحاذاته، إلى حانب توسط بعض الحدائق للعمائر والمباني التي لا تزال تحت الإنشاء، وزاد من خطورة الوضع فتح المخطط أمام مرتاديه بعد أن كانت مداخله ومخارجه محاطة بالصبات الخرسانية .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,664
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,235
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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