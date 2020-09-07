صور مؤلمة من فيضان السودان: منازل محطَّمة.. وأُسر بلا مأوى

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية

مأساة حقيقية يعيشها الشعب السوداني بعد أن تسببت موجة السيول والفيضانات غير المسبوقة في وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة 46 آخرين، فضلاً عن تشريد آلاف الأُسر بعد انهيار منازلهم.

وأظهرت الصور المتداوَلَة على مدار الأسبوع حجم الكارثة التي تعيشها البلاد، والخسائر المادية والبشرية التي تسبب فيها فيضان النيل بعد أن وصل ارتفاع مستوى النيل الأزرق إلى أكثر من 17 مترًا محطمًا بذلك كل الأرقام القياسية؛ ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية.

وبحسب الصور المتداوَلَة، فقد تسربت المياه إلى الأحياء السكنية، وأحاطت بالمنازل من كل الجوانب؛ فتسببت في انهيارها وتصدعها، فيما يصارع المواطنون المياه التي غمرت الشوارع في محاولة للحصول على احتياجاتهم المختلفة.

وحذر الدفاع المدني السوداني من ارتفاع منسوب المياه إلى 17.67 متر اليوم الاثنين، محذرًا من خطورة الموقف، وخروج الأمور عن السيطرة في حال استمرار منسوب النيل في الارتفاع، وما قد يتسبب فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية التي بدأت تعاني فعلاً تحت وطأة الفيضان.

وفي السياق ذاته، بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة، تزن 90 طنًّا، للمتضررين من السيول في السودان، تشتمل على 300 خيمة، و300 حقيبة إيوائية، و1،800 بطانية، و16 طنًّا من السلال الغذائية، و40 طنًّا من التمور؛ لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31،980 فردًا.

وجاءت المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلة بالمركز للشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات.

