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واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها

بومبيو: تستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني ولا سيما الصواريخ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.

مايك بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:41 AM

واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها

بومبيو: تستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني ولا سيما الصواريخ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.

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