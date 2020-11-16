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الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر ‏اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاء

برئاسة "الفيصل" ومشاركة "باخ"

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي ‏الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية ‏لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول ‏العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان ‏‏"الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية ‏المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.‏

ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى ‏العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه ‏الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من ‏الآثار الناجمة بعد الجائحة.‏

ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري ‏للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة ‏الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة ‏العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا ‏رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات ‏اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب ‏Y20‎‏ عثمان المعمر، ونائب رئيس ‏مجموعة تواصل المجتمع الحضري ‏U20‎‏ المهندس حسام القرشي. ‏

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة ‏مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ‏ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.‏

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر ‏اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاء
سبق

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي ‏الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية ‏لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول ‏العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان ‏‏"الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية ‏المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.‏

ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى ‏العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه ‏الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من ‏الآثار الناجمة بعد الجائحة.‏

ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري ‏للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة ‏الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة ‏العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا ‏رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات ‏اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب ‏Y20‎‏ عثمان المعمر، ونائب رئيس ‏مجموعة تواصل المجتمع الحضري ‏U20‎‏ المهندس حسام القرشي. ‏

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة ‏مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ‏ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.‏

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:29 PM

الأمانة السعودية لمجموعة العشرين والأولمبية السعودية تنظمان مؤتمر ‏اللجان الأولمبية لأول مرة.. غداً الثلاثاء

برئاسة "الفيصل" ومشاركة "باخ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي ‏الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين"، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية ‏لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية لأول مرة على مستوى قمة دول ‏العشرين عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان ‏‏"الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها"، وذلك ضمن برنامج المؤتمرات الدولية ‏المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.‏

ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى ‏العالمي بعد الجائحة العالمية "كوفيد-19"، إضافة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه ‏الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من ‏الآثار الناجمة بعد الجائحة.‏

ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري ‏للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية السيدة مومي كيكو، ورئيس اللجنة ‏الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة ‏العالمية، وروبن ميتشل رئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية، وويتولد بانكا ‏رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وجيمس ماكلويد مدير التضامن الأولمبي وعلاقات ‏اللجان الأولمبية، ورئيس مجموعة تواصل الشباب ‏Y20‎‏ عثمان المعمر، ونائب رئيس ‏مجموعة تواصل المجتمع الحضري ‏U20‎‏ المهندس حسام القرشي. ‏

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكل اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة ‏مجموعة العشرين وهي: الإمارات والأردن وإسبانيا ورواندا وسنغافورة وسويسرا وفيتنام، ‏ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.‏

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