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الأسترالي "توني": المبتعثون السعوديون الأقرب لقلبي.. ولا أنسى هذا الموقف

حضر حفل تخرجهم وقام بتوديعهم

اعتاد الأسترالي توني الذي يعيش بولاية جنوب أستراليا تسكين الطلبة السعوديين بمنزله منذ 2014؛ حيث استقبل ما يزيد على 15 مبتعثًا حتى اليوم.

وأشاد "توني" بالتزام الطلبة السعوديين بجميع القوانيين داخل المنزل وخارجه، وأنه لا يخشى من حدوث أي حالة سرقة كما حصلت له من جنسيات مختلفة، وقد تحدث عن كرمهم وحبهم لمساعدة الآخرين بغض النظر عن المعتقدات والجنسيات.

وما زال يستذكر ويقدم شكره للمبتعث السعودي عبده شعللي الذي نقله للمستشفى في منتصف الليل ورافقه حتى خروجه، يقول: "هذا الموقف لا يفعله أي أحد، لكن لم أعد أستغرب من أي سعودي يقوم بمثل هذا؛ لأنهم يحترمون الناس جميعًا".

وحضر "أنتوني" الأسبوع الماضي حفل تخرج السعوديين مودعًا فيه المبتعث فهد العتيبي، والمبتعث عبده شعللي، ومقدمًا شكره لهم على كل ما قدموه له خلال فترة العيش معه.

وأضاف "توني" أنه "أصبح على اطلاع بالثقافة السعودية، ويتابع كل التطورات والمشروعات في السعودية بما فيها مشروع القدية ونيوم"، مشيدًا بموسم الرياض وما وصل إليه الترفيه من تطور وتقدم.

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الأسترالي "توني": المبتعثون السعوديون الأقرب لقلبي.. ولا أنسى هذا الموقف
سبق

اعتاد الأسترالي توني الذي يعيش بولاية جنوب أستراليا تسكين الطلبة السعوديين بمنزله منذ 2014؛ حيث استقبل ما يزيد على 15 مبتعثًا حتى اليوم.

وأشاد "توني" بالتزام الطلبة السعوديين بجميع القوانيين داخل المنزل وخارجه، وأنه لا يخشى من حدوث أي حالة سرقة كما حصلت له من جنسيات مختلفة، وقد تحدث عن كرمهم وحبهم لمساعدة الآخرين بغض النظر عن المعتقدات والجنسيات.

وما زال يستذكر ويقدم شكره للمبتعث السعودي عبده شعللي الذي نقله للمستشفى في منتصف الليل ورافقه حتى خروجه، يقول: "هذا الموقف لا يفعله أي أحد، لكن لم أعد أستغرب من أي سعودي يقوم بمثل هذا؛ لأنهم يحترمون الناس جميعًا".

وحضر "أنتوني" الأسبوع الماضي حفل تخرج السعوديين مودعًا فيه المبتعث فهد العتيبي، والمبتعث عبده شعللي، ومقدمًا شكره لهم على كل ما قدموه له خلال فترة العيش معه.

وأضاف "توني" أنه "أصبح على اطلاع بالثقافة السعودية، ويتابع كل التطورات والمشروعات في السعودية بما فيها مشروع القدية ونيوم"، مشيدًا بموسم الرياض وما وصل إليه الترفيه من تطور وتقدم.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:25 PM

الأسترالي "توني": المبتعثون السعوديون الأقرب لقلبي.. ولا أنسى هذا الموقف

حضر حفل تخرجهم وقام بتوديعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أستراليا
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اعتاد الأسترالي توني الذي يعيش بولاية جنوب أستراليا تسكين الطلبة السعوديين بمنزله منذ 2014؛ حيث استقبل ما يزيد على 15 مبتعثًا حتى اليوم.

وأشاد "توني" بالتزام الطلبة السعوديين بجميع القوانيين داخل المنزل وخارجه، وأنه لا يخشى من حدوث أي حالة سرقة كما حصلت له من جنسيات مختلفة، وقد تحدث عن كرمهم وحبهم لمساعدة الآخرين بغض النظر عن المعتقدات والجنسيات.

وما زال يستذكر ويقدم شكره للمبتعث السعودي عبده شعللي الذي نقله للمستشفى في منتصف الليل ورافقه حتى خروجه، يقول: "هذا الموقف لا يفعله أي أحد، لكن لم أعد أستغرب من أي سعودي يقوم بمثل هذا؛ لأنهم يحترمون الناس جميعًا".

وحضر "أنتوني" الأسبوع الماضي حفل تخرج السعوديين مودعًا فيه المبتعث فهد العتيبي، والمبتعث عبده شعللي، ومقدمًا شكره لهم على كل ما قدموه له خلال فترة العيش معه.

وأضاف "توني" أنه "أصبح على اطلاع بالثقافة السعودية، ويتابع كل التطورات والمشروعات في السعودية بما فيها مشروع القدية ونيوم"، مشيدًا بموسم الرياض وما وصل إليه الترفيه من تطور وتقدم.

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