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نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت

أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة

حذر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، من "الأدوات الخبيثة" لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وجاء تحذير الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومقرها مدينة سيئون في حضرموت، وبعد يوم واحد على تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة طالبوا فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن نائب الرئيس "أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة".

كما حث نائب الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة السكان وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي قال إنها تجسد اليوم نموذجًا للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت
سبق

حذر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، من "الأدوات الخبيثة" لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وجاء تحذير الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومقرها مدينة سيئون في حضرموت، وبعد يوم واحد على تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة طالبوا فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن نائب الرئيس "أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة".

كما حث نائب الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة السكان وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي قال إنها تجسد اليوم نموذجًا للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:12 AM

نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت

أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، من "الأدوات الخبيثة" لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وجاء تحذير الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومقرها مدينة سيئون في حضرموت، وبعد يوم واحد على تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة طالبوا فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن نائب الرئيس "أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة".

كما حث نائب الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة السكان وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي قال إنها تجسد اليوم نموذجًا للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

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