أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.
لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات
أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاحتراف غرفة فض المنازعات كنو الهلال
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لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:24 AM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:00 AM
لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات
أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.
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