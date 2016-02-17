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لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات

أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الاحتراف غرفة فض المنازعات كنو الهلال

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لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات
سبق

أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:24 AM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:00 AM

لجنة الاحتراف: إحالة قضية "كنو" إلى غرفة فض المنازعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,352

أحالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملف قضية محمد كنو لاعب فريق الهلال إلى غرفة فض المنازعات، باعتبارها تشمل الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم طبقاً لبيان اتحاد الكرة، الثلاثاء.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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