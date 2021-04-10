النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة دخيلة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إعدام ثلاثة من جنودها بسبب خيانة الأمانة العظمى، والتعاون مع العدو ضد مصالح الأمن القومي والوطني، ونحن في حالة حرب حقيقية.

نؤمن إيمانًا كاملاً بحمل جنودنا البواسل رسالة القَسَم مع الله، ثم مع ولاة أمرنا، ممثلة في كل وزارات الدولة، وما يتضمنه ذلك القَسَم من أمانة يحملها في عنقه.

خيانة الأمانة من هؤلاء الثلاثة هي دخيلة على مجتمعنا الواعي، ودخيلة، وفردية أيضًا على جنودنا البواسل الشرفاء، ولكننا لسنا ملائكة، والخطأ يأتي فيردع، وتبقى الأمانة هاجس كل جندي. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}. هذا النهي القرآني يبيّن لنا خطورة خيانة الرب والرسول وأولي الأمر، رغم علمهم بتلك الخيانة. قال تعالى: {وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

من صفات المؤمنين حفظ الأمانة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}. هؤلاء الخونة الثلاثة أخذوا جزاءهم في الدنيا، ولهم عند الله عقاب شديد؛ فهم لا أيمان لهم ولا ذمة، نقضوا العهد، وبدا غدرهم، ونالوا جزاءهم. قال عليه الصلاة والسلام: "لا إيمان لمن لا أمانة له".

الأمانة هي الخوف من أن تضبط متلبسًا بالخيانة، كما قال برناردشو.

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "من ضيّع الأمانة، ورضي بالخيانة، فقد تبرأ من الديانة".

الخيانة هي خيانة الضمير، وعندما لا تجعلنا أفعالنا خونة تجعلنا متخاذلين، كما قال شكسبير. فمهما حاول البعض أن يجادل في هذا الموضوع فليس لهم حق في ذلك؛ لأن الخائنين قد خانوا أنفسهم قبل غيرهم، وارتكبوا الإثم في أنفسهم. ومثل هؤلاء لا يحبهم الله؛ قال تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا}.

عبدالمحسن الحارثي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
حالة دخيلة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إعدام ثلاثة من جنودها بسبب خيانة الأمانة العظمى، والتعاون مع العدو ضد مصالح الأمن القومي والوطني، ونحن في حالة حرب حقيقية.

نؤمن إيمانًا كاملاً بحمل جنودنا البواسل رسالة القَسَم مع الله، ثم مع ولاة أمرنا، ممثلة في كل وزارات الدولة، وما يتضمنه ذلك القَسَم من أمانة يحملها في عنقه.

خيانة الأمانة من هؤلاء الثلاثة هي دخيلة على مجتمعنا الواعي، ودخيلة، وفردية أيضًا على جنودنا البواسل الشرفاء، ولكننا لسنا ملائكة، والخطأ يأتي فيردع، وتبقى الأمانة هاجس كل جندي. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}. هذا النهي القرآني يبيّن لنا خطورة خيانة الرب والرسول وأولي الأمر، رغم علمهم بتلك الخيانة. قال تعالى: {وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

من صفات المؤمنين حفظ الأمانة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}. هؤلاء الخونة الثلاثة أخذوا جزاءهم في الدنيا، ولهم عند الله عقاب شديد؛ فهم لا أيمان لهم ولا ذمة، نقضوا العهد، وبدا غدرهم، ونالوا جزاءهم. قال عليه الصلاة والسلام: "لا إيمان لمن لا أمانة له".

الأمانة هي الخوف من أن تضبط متلبسًا بالخيانة، كما قال برناردشو.

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "من ضيّع الأمانة، ورضي بالخيانة، فقد تبرأ من الديانة".

الخيانة هي خيانة الضمير، وعندما لا تجعلنا أفعالنا خونة تجعلنا متخاذلين، كما قال شكسبير. فمهما حاول البعض أن يجادل في هذا الموضوع فليس لهم حق في ذلك؛ لأن الخائنين قد خانوا أنفسهم قبل غيرهم، وارتكبوا الإثم في أنفسهم. ومثل هؤلاء لا يحبهم الله؛ قال تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا}.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
11:08 PM

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي - الرياض
A A A
0
14

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إعدام ثلاثة من جنودها بسبب خيانة الأمانة العظمى، والتعاون مع العدو ضد مصالح الأمن القومي والوطني، ونحن في حالة حرب حقيقية.

نؤمن إيمانًا كاملاً بحمل جنودنا البواسل رسالة القَسَم مع الله، ثم مع ولاة أمرنا، ممثلة في كل وزارات الدولة، وما يتضمنه ذلك القَسَم من أمانة يحملها في عنقه.

خيانة الأمانة من هؤلاء الثلاثة هي دخيلة على مجتمعنا الواعي، ودخيلة، وفردية أيضًا على جنودنا البواسل الشرفاء، ولكننا لسنا ملائكة، والخطأ يأتي فيردع، وتبقى الأمانة هاجس كل جندي. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}. هذا النهي القرآني يبيّن لنا خطورة خيانة الرب والرسول وأولي الأمر، رغم علمهم بتلك الخيانة. قال تعالى: {وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

من صفات المؤمنين حفظ الأمانة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}. هؤلاء الخونة الثلاثة أخذوا جزاءهم في الدنيا، ولهم عند الله عقاب شديد؛ فهم لا أيمان لهم ولا ذمة، نقضوا العهد، وبدا غدرهم، ونالوا جزاءهم. قال عليه الصلاة والسلام: "لا إيمان لمن لا أمانة له".

الأمانة هي الخوف من أن تضبط متلبسًا بالخيانة، كما قال برناردشو.

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "من ضيّع الأمانة، ورضي بالخيانة، فقد تبرأ من الديانة".

الخيانة هي خيانة الضمير، وعندما لا تجعلنا أفعالنا خونة تجعلنا متخاذلين، كما قال شكسبير. فمهما حاول البعض أن يجادل في هذا الموضوع فليس لهم حق في ذلك؛ لأن الخائنين قد خانوا أنفسهم قبل غيرهم، وارتكبوا الإثم في أنفسهم. ومثل هؤلاء لا يحبهم الله؛ قال تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا}.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,178
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,292

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة