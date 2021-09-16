النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي

حثت المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.589.678) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (30.342) طنًّا، لعدد (91) مزارعًا، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (639.724.908) ريالات لعدد (1787) مزارعًا وبكمية (484.781) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي؛ اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (557.785) طنًّا لعدد (2049) مزارعًا.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.589.678) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (30.342) طنًّا، لعدد (91) مزارعًا، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (639.724.908) ريالات لعدد (1787) مزارعًا وبكمية (484.781) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي؛ اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (557.785) طنًّا لعدد (2049) مزارعًا.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:00 AM

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي

حثت المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
337

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (42.589.678) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (30.342) طنًّا، لعدد (91) مزارعًا، منهم عدد (6) مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (639.724.908) ريالات لعدد (1787) مزارعًا وبكمية (484.781) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي؛ اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ؛ حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (557.785) طنًّا لعدد (2049) مزارعًا.

وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة