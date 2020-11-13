طعنة بالقلب.. تدخّل عاجل بـ"مستشفى سلمان" بالوسطى ينقذ حياة شاب

حضر للطوارئ يعاني هبوطًا حادًّا بالدورة الدموية وخلل بعلاماته الحيوية

أنقذ فريق طبي متخصص بقسم جراحة الصدر بمستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، حياة شاب عشريني؛ إثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب، كادت تنهي حياته، بعد أن حضر للطوارئ وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وخلل في علاماته الحيوية.

وفي التفاصيل، تعرّض شاب لطعنة في القلب من الناحية اليسرى للصدر، وفور وصوله المستشفى نقل في الحال إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له جراحة عاجلة تم خلالها فتح الصدر من الجهة اليسرى وتم عمل تدليك داخلي للقلب وعاد القلب للنبض.

وتَبَيّن، خلال العملية، وجود تجمع دموي بالغشاء البلوري وتجمع دموي بغشاء التامور حول القلب، مع وجود جرح قطعي نافذ بالبطين الأيمن، وقام الفريق الطبي بالسيطرة على النزيف وإزالة التجمعات الدموية بفضل من الله، وتم إيقاف النزيف وتكللت العملية بالنجاح، والمريض الآن بحالة صحية مستقرة وهو تحت الملاحظة.