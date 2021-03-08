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"تركي آل الشيخ" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة

أكد على عُمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في مكتبه بمقر الهيئة العامة للترفيه اليوم "الاثنين"، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج.

وفي مستهل اللقاء رحب "آل الشيخ" بالوفد الأمريكي، مؤكداً عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الترفيه، وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات السعودية – الأمريكية الاقتصادية، وحجم الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في المملكة، وأهمية تعزيزها وتطويرها من خلال قطاع الترفيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في قطاع الترفيه، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية قطاع الترفيه في المملكة ودوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعياً الشركات الأمريكية المتخصصة في القطاع إلى الاستثمار والتعاون مع نظيراتها في المملكة لإثراء المحتوى الترفيهي ودعمه.


وفي السياق ذاته، أشادت السيدة مارتينا بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات كافة وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية قطاع الترفيه والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي آل الشيخ" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في مكتبه بمقر الهيئة العامة للترفيه اليوم "الاثنين"، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج.

وفي مستهل اللقاء رحب "آل الشيخ" بالوفد الأمريكي، مؤكداً عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الترفيه، وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات السعودية – الأمريكية الاقتصادية، وحجم الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في المملكة، وأهمية تعزيزها وتطويرها من خلال قطاع الترفيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في قطاع الترفيه، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية قطاع الترفيه في المملكة ودوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعياً الشركات الأمريكية المتخصصة في القطاع إلى الاستثمار والتعاون مع نظيراتها في المملكة لإثراء المحتوى الترفيهي ودعمه.


وفي السياق ذاته، أشادت السيدة مارتينا بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات كافة وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية قطاع الترفيه والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:33 PM

"تركي آل الشيخ" يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة

أكد على عُمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في مكتبه بمقر الهيئة العامة للترفيه اليوم "الاثنين"، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج.

وفي مستهل اللقاء رحب "آل الشيخ" بالوفد الأمريكي، مؤكداً عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الترفيه، وأشار إلى قوة ومتانة العلاقات السعودية – الأمريكية الاقتصادية، وحجم الاستثمارات الأمريكية الكبيرة في المملكة، وأهمية تعزيزها وتطويرها من خلال قطاع الترفيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في قطاع الترفيه، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية قطاع الترفيه في المملكة ودوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعياً الشركات الأمريكية المتخصصة في القطاع إلى الاستثمار والتعاون مع نظيراتها في المملكة لإثراء المحتوى الترفيهي ودعمه.


وفي السياق ذاته، أشادت السيدة مارتينا بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات كافة وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية قطاع الترفيه والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

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