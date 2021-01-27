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رئيس نادي الهلال يحذِّر من محاولات لزعزعة استقرار الفريق

أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أن هناك محاولات لزعزعة استقرار فريقه قبل كل مباراة يخوضها للتأثير على اللاعبين، وذلك من خلال نشر إشاعة حول الفريق.

وقال رئيس النادي في تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": لا غرابة؛ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر -ولله الحمد-، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس. نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله، ومواصلة الصدارة.

وقد انتشرت اليوم إشاعات، تفيد باتفاق إدارة الهلال مع المدرب الكرواتي زوران لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ ليحل محل المدرب البرتغالي خيسوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي الهلال يحذِّر من محاولات لزعزعة استقرار الفريق
سبق

أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أن هناك محاولات لزعزعة استقرار فريقه قبل كل مباراة يخوضها للتأثير على اللاعبين، وذلك من خلال نشر إشاعة حول الفريق.

وقال رئيس النادي في تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": لا غرابة؛ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر -ولله الحمد-، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس. نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله، ومواصلة الصدارة.

وقد انتشرت اليوم إشاعات، تفيد باتفاق إدارة الهلال مع المدرب الكرواتي زوران لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ ليحل محل المدرب البرتغالي خيسوس.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
02:56 AM

رئيس نادي الهلال يحذِّر من محاولات لزعزعة استقرار الفريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,399

أكد محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أن هناك محاولات لزعزعة استقرار فريقه قبل كل مباراة يخوضها للتأثير على اللاعبين، وذلك من خلال نشر إشاعة حول الفريق.

وقال رئيس النادي في تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر": لا غرابة؛ هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة. الفريق مستقر -ولله الحمد-، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس. نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله، ومواصلة الصدارة.

وقد انتشرت اليوم إشاعات، تفيد باتفاق إدارة الهلال مع المدرب الكرواتي زوران لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة؛ ليحل محل المدرب البرتغالي خيسوس.

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