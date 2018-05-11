إيران.. إصابات كورونا تُعاود الارتفاع وتسجيل 45 وفاة
إجمالي الإصابات وصل إلى 109286 والوفيات 6685
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 6685.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين.
إيران
فيروس كورونا الجديد
إيران.. إصابات كورونا تُعاود الارتفاع وتسجيل 45 وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-11
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 6685.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:34 PM
إيران.. إصابات كورونا تُعاود الارتفاع وتسجيل 45 وفاة
إجمالي الإصابات وصل إلى 109286 والوفيات 6685
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 6685.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين.