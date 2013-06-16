قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها". أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية. وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها. وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف. وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

"بومبيو": لا نريد حربًا مع إيران لكننا سنضمن حرية الملاحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-16 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها".



أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.



وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها.



وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.



وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 07:28 PM

"بومبيو": لا نريد حربًا مع إيران لكننا سنضمن حرية الملاحة شدّد على وجود أدلّة تثبت تورط طهران في مهاجمة الناقلتين





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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها".



أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.



وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها.



وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.



وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.