النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بومبيو": لا نريد حربًا مع إيران لكننا سنضمن حرية الملاحة

شدّد على وجود أدلّة تثبت تورط طهران في مهاجمة الناقلتين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها".

أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.

وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها.

وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.

وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بومبيو": لا نريد حربًا مع إيران لكننا سنضمن حرية الملاحة
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها".

أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.

وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها.

وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.

وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
07:28 PM

"بومبيو": لا نريد حربًا مع إيران لكننا سنضمن حرية الملاحة

شدّد على وجود أدلّة تثبت تورط طهران في مهاجمة الناقلتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
102

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد): "إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة بلا شك عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا معها".

أوضح "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أوردتها "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنُّب الحرب، لكن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.

وأفاد الوزير الأمريكي الذي ترأّس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية، بأن أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة عن تورط إيران في الهجوم على الناقلتين، سيرى العالم الكثير منها.

وعن احتمال إرسال "ترامب" المزيد من القوات الأمريكية والعتاد العسكري إلى المنطقة، شدد "بومبيو" على أن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي، وهذا هو الهدف.

وأشار إلى أنه أجرى عدداً من الاتصالات مع مسؤولين في أنحاء العالم أمس، ولديه ثقة بأن شركاء كثيرين لواشنطن سيتفهمون خطر إيران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,831
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,613
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,489
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,475

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة