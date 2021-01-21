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ارتفاع أسعار النفط متأثرة بتوقعات التحفيز الأمريكي وشح المعروض

من المنتظر أن يتخذ "بايدن" إجراءات منها العودة لاتفاقية باريس للمناخ

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزًا اقتصاديًا ضخمًا لتخفيف تداعيات كورونا بما يعزز الطلب على الوقود، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، ارتفع خام برنت 18 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعًا 26 سنتًا.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأمريكية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وكانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية قد حثت المشرعين على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى "أجين كابيتال" في نيويورك: "ثمة آمال متجددة حيال التحفيز.. المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وتحسن الطلب".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط متأثرة بتوقعات التحفيز الأمريكي وشح المعروض
سبق

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزًا اقتصاديًا ضخمًا لتخفيف تداعيات كورونا بما يعزز الطلب على الوقود، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، ارتفع خام برنت 18 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعًا 26 سنتًا.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأمريكية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وكانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية قد حثت المشرعين على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى "أجين كابيتال" في نيويورك: "ثمة آمال متجددة حيال التحفيز.. المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وتحسن الطلب".

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:14 AM

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بتوقعات التحفيز الأمريكي وشح المعروض

من المنتظر أن يتخذ "بايدن" إجراءات منها العودة لاتفاقية باريس للمناخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزًا اقتصاديًا ضخمًا لتخفيف تداعيات كورونا بما يعزز الطلب على الوقود، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، ارتفع خام برنت 18 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعًا 26 سنتًا.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأمريكية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وكانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية قد حثت المشرعين على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى "أجين كابيتال" في نيويورك: "ثمة آمال متجددة حيال التحفيز.. المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وتحسن الطلب".

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