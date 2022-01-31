النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا.. مقتل شرطيين إثر إطلاق نار خلال دورية روتينية

الجناة فروا من الموقع.. وإطلاق عملية موسعة لملاحقتهم

لَقِيَ ضابطا شرطة مصرعهما جراء إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا؛ فيما لاذ مطلقو النار بالفرار.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن: إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالى الساعة 4:20 صباحًا، عندما وقع إطلاق النار.

وأضافت: "الجناة فروا من مكان الحادث، ولا يوجد أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".

وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

ألمانيا إطلاق نار

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ألمانيا.. مقتل شرطيين إثر إطلاق نار خلال دورية روتينية
سبق

لَقِيَ ضابطا شرطة مصرعهما جراء إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا؛ فيما لاذ مطلقو النار بالفرار.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن: إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالى الساعة 4:20 صباحًا، عندما وقع إطلاق النار.

وأضافت: "الجناة فروا من مكان الحادث، ولا يوجد أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".

وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:08 PM

ألمانيا.. مقتل شرطيين إثر إطلاق نار خلال دورية روتينية

الجناة فروا من الموقع.. وإطلاق عملية موسعة لملاحقتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
625

لَقِيَ ضابطا شرطة مصرعهما جراء إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا؛ فيما لاذ مطلقو النار بالفرار.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن: إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالى الساعة 4:20 صباحًا، عندما وقع إطلاق النار.

وأضافت: "الجناة فروا من مكان الحادث، ولا يوجد أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".

وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة