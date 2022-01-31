ألمانيا.. مقتل شرطيين إثر إطلاق نار خلال دورية روتينية

الجناة فروا من الموقع.. وإطلاق عملية موسعة لملاحقتهم

لَقِيَ ضابطا شرطة مصرعهما جراء إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا؛ فيما لاذ مطلقو النار بالفرار.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن: إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالى الساعة 4:20 صباحًا، عندما وقع إطلاق النار.

وأضافت: "الجناة فروا من مكان الحادث، ولا يوجد أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".

وأعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.