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من مطالبات أعضاء "الشورى" .. إلغاء "التحصيلي" لطالبات "النظري"

مطالبة بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات زوجات وبنات المرابطين

ناقش مجلس الشورى، اليوم، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم وتضمنت الجلسة مطالبات من الاعضاء للوزارة، وفي مقدمتها إلغاء الاختبار "التحصيلي" لطالبات التخصصات النظرية.

وشملت المطالبات كذلك، وضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية والاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين.

وقال أحد الأعضاء إنه يجب على الجامعات أن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعديل أنظمة القبول بما يساعد على سد حاجات سوق العمل المستقبلية.

ودعا آخر إلى العمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

وشهد المجلس مطالبة بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين.

وشهدت جلسة "الشورى"، اليوم، مطالبة مستشفى الملك خالد للعيون بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل دعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

كما شهدت الجلسة كذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدرت الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة "45".

مجلس الشورى التحصيلي التخصصات النظرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من مطالبات أعضاء "الشورى" .. إلغاء "التحصيلي" لطالبات "النظري"
سبق

ناقش مجلس الشورى، اليوم، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم وتضمنت الجلسة مطالبات من الاعضاء للوزارة، وفي مقدمتها إلغاء الاختبار "التحصيلي" لطالبات التخصصات النظرية.

وشملت المطالبات كذلك، وضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية والاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين.

وقال أحد الأعضاء إنه يجب على الجامعات أن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعديل أنظمة القبول بما يساعد على سد حاجات سوق العمل المستقبلية.

ودعا آخر إلى العمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

وشهد المجلس مطالبة بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين.

وشهدت جلسة "الشورى"، اليوم، مطالبة مستشفى الملك خالد للعيون بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل دعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

كما شهدت الجلسة كذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدرت الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة "45".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
01:07 PM

من مطالبات أعضاء "الشورى" .. إلغاء "التحصيلي" لطالبات "النظري"

مطالبة بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات زوجات وبنات المرابطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مجلس الشورى، اليوم، تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم وتضمنت الجلسة مطالبات من الاعضاء للوزارة، وفي مقدمتها إلغاء الاختبار "التحصيلي" لطالبات التخصصات النظرية.

وشملت المطالبات كذلك، وضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية والاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين.

وقال أحد الأعضاء إنه يجب على الجامعات أن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعديل أنظمة القبول بما يساعد على سد حاجات سوق العمل المستقبلية.

ودعا آخر إلى العمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

وشهد المجلس مطالبة بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين.

وشهدت جلسة "الشورى"، اليوم، مطالبة مستشفى الملك خالد للعيون بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل دعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

كما شهدت الجلسة كذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدرت الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة "45".

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