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رغم المسافة الكبيرة.. متطوعون يسهمون في تطعيم 200 شخص بقرى وهجر الدواسر

تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس

(تصوير-محمد آل مسحل)

ضرب قرابة 50 متطوعاً ومتطوعة، من المنتسبين في منصة التطوع الصحي بمستشفى وادي الدواسر العام، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة وسلامة الإنسان، بعد أن قاموا بتطعيم سكان هجر وقرى البر من الطلاب والطالبات والأهالي والمقيمين، ضد كوفيد-19، بالتعاون مع ادارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر.

وتفصيلاً، أوضح مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الحملة جاءت بناءً على توجيهات مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة التي تهدف إلى سرعة أخذ اللقاح واستكمال الجرعات الثانية والتنشيطية لجميع فئات المجتمع، وشملت أربع قرى وهجر في البر على مسافة 500 كيلو ذهاباً وإياباً".

وبيّن "آل شملان"، أن التنسيق الذي استبق الحملة مع رؤساء المراكز والأعيان لضمان الإقبال على اللقاح من الراغبين في أخذ تطعيم كورونا، أسهم في تطعيم قرابة 200 شخص، في هجر وقرى النميص وصيحة والعسيلة والفيصيلة، كما تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس من بنين وبنات".

وقدّم " آل شملان"، شكره لأهالي القرى والهجر شمال وادي الدواسر، ومنسوبي التعليم والصحة على تذليل الصعوبات كافة من خلال تواصلهم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ اللقاح، مما نتج عنه نجاح الحملة الثانية للتطعيم الموجّهة ضدّ كوفيد-19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم المسافة الكبيرة.. متطوعون يسهمون في تطعيم 200 شخص بقرى وهجر الدواسر
سبق

(تصوير-محمد آل مسحل)

ضرب قرابة 50 متطوعاً ومتطوعة، من المنتسبين في منصة التطوع الصحي بمستشفى وادي الدواسر العام، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة وسلامة الإنسان، بعد أن قاموا بتطعيم سكان هجر وقرى البر من الطلاب والطالبات والأهالي والمقيمين، ضد كوفيد-19، بالتعاون مع ادارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر.

وتفصيلاً، أوضح مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الحملة جاءت بناءً على توجيهات مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة التي تهدف إلى سرعة أخذ اللقاح واستكمال الجرعات الثانية والتنشيطية لجميع فئات المجتمع، وشملت أربع قرى وهجر في البر على مسافة 500 كيلو ذهاباً وإياباً".

وبيّن "آل شملان"، أن التنسيق الذي استبق الحملة مع رؤساء المراكز والأعيان لضمان الإقبال على اللقاح من الراغبين في أخذ تطعيم كورونا، أسهم في تطعيم قرابة 200 شخص، في هجر وقرى النميص وصيحة والعسيلة والفيصيلة، كما تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس من بنين وبنات".

وقدّم " آل شملان"، شكره لأهالي القرى والهجر شمال وادي الدواسر، ومنسوبي التعليم والصحة على تذليل الصعوبات كافة من خلال تواصلهم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ اللقاح، مما نتج عنه نجاح الحملة الثانية للتطعيم الموجّهة ضدّ كوفيد-19.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:43 AM

رغم المسافة الكبيرة.. متطوعون يسهمون في تطعيم 200 شخص بقرى وهجر الدواسر

تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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(تصوير-محمد آل مسحل)

ضرب قرابة 50 متطوعاً ومتطوعة، من المنتسبين في منصة التطوع الصحي بمستشفى وادي الدواسر العام، أروع الأمثلة بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وصحة وسلامة الإنسان، بعد أن قاموا بتطعيم سكان هجر وقرى البر من الطلاب والطالبات والأهالي والمقيمين، ضد كوفيد-19، بالتعاون مع ادارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر.

وتفصيلاً، أوضح مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الحملة جاءت بناءً على توجيهات مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة التي تهدف إلى سرعة أخذ اللقاح واستكمال الجرعات الثانية والتنشيطية لجميع فئات المجتمع، وشملت أربع قرى وهجر في البر على مسافة 500 كيلو ذهاباً وإياباً".

وبيّن "آل شملان"، أن التنسيق الذي استبق الحملة مع رؤساء المراكز والأعيان لضمان الإقبال على اللقاح من الراغبين في أخذ تطعيم كورونا، أسهم في تطعيم قرابة 200 شخص، في هجر وقرى النميص وصيحة والعسيلة والفيصيلة، كما تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس من بنين وبنات".

وقدّم " آل شملان"، شكره لأهالي القرى والهجر شمال وادي الدواسر، ومنسوبي التعليم والصحة على تذليل الصعوبات كافة من خلال تواصلهم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ اللقاح، مما نتج عنه نجاح الحملة الثانية للتطعيم الموجّهة ضدّ كوفيد-19.

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