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كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة

إجمالي الإصابات 97 ألفًا و322.. والوفيات 1417 شخصًا

سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة.

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كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة
سبق

سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
11:51 PM

كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة

إجمالي الإصابات 97 ألفًا و322.. والوفيات 1417 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة.

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