"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"

تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الجميع

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هـ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

ونوّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إلى أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

من جهته دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، إلى إيلاء المنافسة العلمية العناية والاهتمام اللازم؛ لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa، قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ؛ متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م".