النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"

تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الجميع

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هـ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

ونوّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إلى أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

من جهته دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، إلى إيلاء المنافسة العلمية العناية والاهتمام اللازم؛ لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa، قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ؛ متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هـ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

ونوّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إلى أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

من جهته دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، إلى إيلاء المنافسة العلمية العناية والاهتمام اللازم؛ لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa، قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ؛ متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م".

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:30 AM

"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"

تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الجميع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، إلى حث الطلاب والطالبات على التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هـ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

ونوّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إلى أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

من جهته دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، إلى إيلاء المنافسة العلمية العناية والاهتمام اللازم؛ لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa، قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ؛ متمنيًا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022م".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,597
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة