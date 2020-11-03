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"هجوم فيينا".. معلومات عن المنفذ والحصيلة 20 قتيلًا وجريحًا وهناك مسلح هارب

وزير الداخلية النمساوي: المهاجم اسمه الأول "كارتين" قتلته الشرطة "إرهابي متشدد"

كشفت مصادر أن منفّذ هجوم فيينا الإرهابي، الذي راح ضحيته أربعة أشخاص على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون؛ سقط قتيلًا إثر الهجوم؛ مشيرة إلى أن مسلحًا واحدًا على الأقل لا يزال هاربًا.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر: إن المهاجم، واسمه الأول "كارتين"، الذي قتلته الشرطة في الهجوم "إرهابي متشدد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: شهدنا هجومًا مساء أمس من إرهابي واحد على الأقل"، ووصفه بأنه من المتعاطفين مع تنظيم "داعش".

وكان مسلحون قد هاجموا أمس الاثنين، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل؛ بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا، بعد الهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

ومن المعلومات التي رُشحت حتى الآن عن منفذ الهجوم القتيل، أنه من أصل ألباني وعمره 20 عامًا وولد ونشأ في فيينا؛ على حد قول رئيس تحرير صحيفة "فالتر" النمساوية في تغريدة له على تويتر.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، فلوريان كلينك: إن منفّذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية؛ لأنه واحد من 90 إسلاميًّا نمساويًّا أرادوا السفر للقتال في سوريا.

وأضاف رئيس تحرير صحفية "فالتر" في تغريدته، دون أن يفصح عن مصدر معلوماته، أن المهاجم "كارتين إس" من "أصل ألباني"؛ مشيرًا إلى أن أصل والديه من مقدونيا الشمالية.

وقال "كلينك" إن الشرطة لم تعتقد أن "كارتين" قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

يشار إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم، ارتفع إلى أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة شخص رابع متأثرًا بجروحه، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة وفق وكالة "فرانس برس": مع الأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 4؛ هم رجلان وامرأتان.

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"هجوم فيينا".. معلومات عن المنفذ والحصيلة 20 قتيلًا وجريحًا وهناك مسلح هارب
سبق

كشفت مصادر أن منفّذ هجوم فيينا الإرهابي، الذي راح ضحيته أربعة أشخاص على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون؛ سقط قتيلًا إثر الهجوم؛ مشيرة إلى أن مسلحًا واحدًا على الأقل لا يزال هاربًا.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر: إن المهاجم، واسمه الأول "كارتين"، الذي قتلته الشرطة في الهجوم "إرهابي متشدد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: شهدنا هجومًا مساء أمس من إرهابي واحد على الأقل"، ووصفه بأنه من المتعاطفين مع تنظيم "داعش".

وكان مسلحون قد هاجموا أمس الاثنين، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل؛ بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا، بعد الهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

ومن المعلومات التي رُشحت حتى الآن عن منفذ الهجوم القتيل، أنه من أصل ألباني وعمره 20 عامًا وولد ونشأ في فيينا؛ على حد قول رئيس تحرير صحيفة "فالتر" النمساوية في تغريدة له على تويتر.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، فلوريان كلينك: إن منفّذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية؛ لأنه واحد من 90 إسلاميًّا نمساويًّا أرادوا السفر للقتال في سوريا.

وأضاف رئيس تحرير صحفية "فالتر" في تغريدته، دون أن يفصح عن مصدر معلوماته، أن المهاجم "كارتين إس" من "أصل ألباني"؛ مشيرًا إلى أن أصل والديه من مقدونيا الشمالية.

وقال "كلينك" إن الشرطة لم تعتقد أن "كارتين" قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

يشار إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم، ارتفع إلى أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة شخص رابع متأثرًا بجروحه، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة وفق وكالة "فرانس برس": مع الأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 4؛ هم رجلان وامرأتان.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:02 PM

"هجوم فيينا".. معلومات عن المنفذ والحصيلة 20 قتيلًا وجريحًا وهناك مسلح هارب

وزير الداخلية النمساوي: المهاجم اسمه الأول "كارتين" قتلته الشرطة "إرهابي متشدد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر أن منفّذ هجوم فيينا الإرهابي، الذي راح ضحيته أربعة أشخاص على الأقل، فيما أصيب 16 آخرون؛ سقط قتيلًا إثر الهجوم؛ مشيرة إلى أن مسلحًا واحدًا على الأقل لا يزال هاربًا.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر: إن المهاجم، واسمه الأول "كارتين"، الذي قتلته الشرطة في الهجوم "إرهابي متشدد".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: شهدنا هجومًا مساء أمس من إرهابي واحد على الأقل"، ووصفه بأنه من المتعاطفين مع تنظيم "داعش".

وكان مسلحون قد هاجموا أمس الاثنين، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصًا على الأقل؛ بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقًا، بعد الهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

ومن المعلومات التي رُشحت حتى الآن عن منفذ الهجوم القتيل، أنه من أصل ألباني وعمره 20 عامًا وولد ونشأ في فيينا؛ على حد قول رئيس تحرير صحيفة "فالتر" النمساوية في تغريدة له على تويتر.

وقال رئيس تحرير الصحيفة، فلوريان كلينك: إن منفّذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية؛ لأنه واحد من 90 إسلاميًّا نمساويًّا أرادوا السفر للقتال في سوريا.

وأضاف رئيس تحرير صحفية "فالتر" في تغريدته، دون أن يفصح عن مصدر معلوماته، أن المهاجم "كارتين إس" من "أصل ألباني"؛ مشيرًا إلى أن أصل والديه من مقدونيا الشمالية.

وقال "كلينك" إن الشرطة لم تعتقد أن "كارتين" قادر على التخطيط لشن هجوم في فيينا.

يشار إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم، ارتفع إلى أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة شخص رابع متأثرًا بجروحه، بحسب وزارة الداخلية.

وقال ناطق باسم الوزارة وفق وكالة "فرانس برس": مع الأسف، توفي شخص جديد في المستشفى. وبهذا يرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 4؛ هم رجلان وامرأتان.

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