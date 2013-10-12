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مقاتلات التحالف تدكّ مواقع وتجمعات للحوثيين في حجة

سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ.

وأضاف أن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

التحالف العربي غارات جوية مليشيا الحوثي إيران حجة الحمراء مستبأ حرض

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تدكّ مواقع وتجمعات للحوثيين في حجة
سبق

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ.

وأضاف أن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
06:51 PM

مقاتلات التحالف تدكّ مواقع وتجمعات للحوثيين في حجة

سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ.

وأضاف أن المقاتلات استهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شرقي مديرية حرض.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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