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لخلل في نافخات وسادة الهواء .. "هوندا" تستدعي 1.6 مليون سيارة

تسبّبت في مقتل 24 شخصاً وجرح المئات حول العالم .. تنفجر وتُخرج شظايا

تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية "تاكاتا" التي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدّد.

عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول "هوندا" إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في نحو 12.9 مليون سيارة.

يمكن لأجهزة نفخ "تاكاتا" أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجّر علبة معدنية، وتخرج شظاياها.

قُتل 24 شخصاً وجُرح المئات من جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتعد "هوندا" أكبر عملاء "تاكاتا"، وتشمل عمليات الاستدعاء عديداً من طرز "هوندا" و"آكورا" من عام 2003 إلى عام 2015.

جميع آلات النفخ البديلة التي تم تسلُّمها صُنعت بوساطة "تاكاتا" في وقتٍ مبكر من عملية الاستعادة.

لا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.

وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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لخلل في نافخات وسادة الهواء .. "هوندا" تستدعي 1.6 مليون سيارة
سبق

تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية "تاكاتا" التي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدّد.

عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول "هوندا" إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في نحو 12.9 مليون سيارة.

يمكن لأجهزة نفخ "تاكاتا" أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجّر علبة معدنية، وتخرج شظاياها.

قُتل 24 شخصاً وجُرح المئات من جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتعد "هوندا" أكبر عملاء "تاكاتا"، وتشمل عمليات الاستدعاء عديداً من طرز "هوندا" و"آكورا" من عام 2003 إلى عام 2015.

جميع آلات النفخ البديلة التي تم تسلُّمها صُنعت بوساطة "تاكاتا" في وقتٍ مبكر من عملية الاستعادة.

لا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.

وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:33 PM

لخلل في نافخات وسادة الهواء .. "هوندا" تستدعي 1.6 مليون سيارة

تسبّبت في مقتل 24 شخصاً وجرح المئات حول العالم .. تنفجر وتُخرج شظايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية "تاكاتا" التي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدّد.

عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول "هوندا" إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في نحو 12.9 مليون سيارة.

يمكن لأجهزة نفخ "تاكاتا" أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجّر علبة معدنية، وتخرج شظاياها.

قُتل 24 شخصاً وجُرح المئات من جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتعد "هوندا" أكبر عملاء "تاكاتا"، وتشمل عمليات الاستدعاء عديداً من طرز "هوندا" و"آكورا" من عام 2003 إلى عام 2015.

جميع آلات النفخ البديلة التي تم تسلُّمها صُنعت بوساطة "تاكاتا" في وقتٍ مبكر من عملية الاستعادة.

لا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.

وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,360
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,204
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,716
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,100

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