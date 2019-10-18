الطقس اليوم : سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة وتبوك

مصحوبة برياح نشطة .. تشمل: مكة والمدينة والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة،تبوك ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.