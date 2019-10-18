النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطقس اليوم : سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة وتبوك

مصحوبة برياح نشطة .. تشمل: مكة والمدينة والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة،تبوك ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد الطقس جازان عسير الباحة تبوك مكة المكرمة المدينة المنورة الجوف الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطقس اليوم : سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة وتبوك
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة،تبوك ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
10:57 AM

الطقس اليوم : سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة وتبوك

مصحوبة برياح نشطة .. تشمل: مكة والمدينة والجوف والحدود الشمالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,427

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة،تبوك ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,277
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,899
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,997
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,753

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة