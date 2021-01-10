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الباحة على موعد مع الأمطار.. و"الأرصاد": "غزيرة" وتدني رؤية

تستمر حتى 11 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبَرَد

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة على موعد مع الأمطار.. و"الأرصاد": "غزيرة" وتدني رؤية
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:27 AM

الباحة على موعد مع الأمطار.. و"الأرصاد": "غزيرة" وتدني رؤية

تستمر حتى 11 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبَرَد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 11 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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