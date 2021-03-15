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"الشريف" يتفقد مركز لقاح كورونا بالعرضيات

استعدادًا لافتتاحه خلال أيام

‏تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" ‏والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.


فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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"الشريف" يتفقد مركز لقاح كورونا بالعرضيات
سبق

‏تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" ‏والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.


فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:18 PM

"الشريف" يتفقد مركز لقاح كورونا بالعرضيات

استعدادًا لافتتاحه خلال أيام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
96

‏تفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف بعد عصر اليوم مركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" ‏والمقام بمستشفى ثريبان العام يرافقه مدير المستشفى عبدالهادي وهاس حيث اطلع على التجهيزات والتنظيم.


فيما علمت "سبق" أنه سيتم فتح المركز أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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