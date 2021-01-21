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يوفنتوس بطلاً لكأس السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بتاريخه

توج يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تغلبه على نظيره فريق نابولي في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل والتي أُقيمت على ملعب "مابي" المعتمد من قِبل ساسوولو في ريجيو إميليا شمال البلاد.

ونجح فريق اليوفي في خطف اللقب بهدفين سجلهما نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 من زمن المباراة وضاعف زميله ألفارو موراتا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 95.

ورفع رونالدو رصيده إلى 760 هدفًا في المباريات الرسمية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفًا في مسيرته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يوفنتوس بطلاً لكأس السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بتاريخه
سبق

توج يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تغلبه على نظيره فريق نابولي في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل والتي أُقيمت على ملعب "مابي" المعتمد من قِبل ساسوولو في ريجيو إميليا شمال البلاد.

ونجح فريق اليوفي في خطف اللقب بهدفين سجلهما نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 من زمن المباراة وضاعف زميله ألفارو موراتا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 95.

ورفع رونالدو رصيده إلى 760 هدفًا في المباريات الرسمية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفًا في مسيرته.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:23 AM

يوفنتوس بطلاً لكأس السوبر الإيطالي للمرة التاسعة بتاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد تغلبه على نظيره فريق نابولي في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل والتي أُقيمت على ملعب "مابي" المعتمد من قِبل ساسوولو في ريجيو إميليا شمال البلاد.

ونجح فريق اليوفي في خطف اللقب بهدفين سجلهما نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 من زمن المباراة وضاعف زميله ألفارو موراتا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 95.

ورفع رونالدو رصيده إلى 760 هدفًا في المباريات الرسمية، ليصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفًا في مسيرته.

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