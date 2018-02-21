القيادة تهنئ الحاكم العام لـ "سانت لوسيا" بذكرى الاستقلال

أعربت عن تمنياتها للشعب الصديق باطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لبيرليت لويزي الحاكم العام لسانت لوسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لـ"لويزي" بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.