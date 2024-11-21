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"بلدية الخرج" تغلق مصنعاً مخالفاً للحلويات وتغرمه بالحد الأعلى

وثقه مواطن بالفيديو وأظهر عدداً من المخالفات الصحية

أغلقت بلدية الخرج أحد مصانع الحلويات المخالفة في أحد أحياء المحافظة، مساء اليوم، بعد تداول مقطع فيديو وثقه مواطن يظهر الكثير من المخالفات الصحية التي يقوم بها عمالة المصنع.

وتفصيلاً؛ ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، لـ"سبق"، أنه فور رصد مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه موثقه عن وجود مخالفات في مصنع للحلويات في أحد المخططات جنوب المحافظة، فقد قامت فرق من إدارة الرقابة الصحية بقسم صحة البيئة في البلدية بمداهمة الموقع للتحقق مما ظهر في مقطع الفيديو.

وأضاف: "قامت الفرق بحصر عدد من المخالفات في المصنع كالترخيص المنتهي للمصنع، ووجود عمالة بدون بطاقات صحية، وتدن شديد في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود أطعمة مكشوفة، كذلك وجود عدد 52 من البيض غير المختوم ومجهول المصدر".

وأضاف "البكيري": بناءً على ما رصدته فرق البلدية الصحية تقرر إقفال المصنع وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى، إضافة إلى المطالبة بتعديل في المصنع من ناحية الأرضيات والأسقف بما يتناسب مع اشتراطات البلدية في هذا المجال".

وطالب "البكيري"، في نهاية حديثه، المواطنين والمقيمين بالتعاون مع بلدية الخرج والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبلهم عبر قنوات التواصل الرسمية للبلدية، أو عبر الرقم الموحد للبلاغات 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في "تويتر" kharjmun1@.

الخرج بلدية الخرج مصانع الحلويات رئيس بلدية الخرج أحمد البكيري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية الخرج" تغلق مصنعاً مخالفاً للحلويات وتغرمه بالحد الأعلى
سبق

أغلقت بلدية الخرج أحد مصانع الحلويات المخالفة في أحد أحياء المحافظة، مساء اليوم، بعد تداول مقطع فيديو وثقه مواطن يظهر الكثير من المخالفات الصحية التي يقوم بها عمالة المصنع.

وتفصيلاً؛ ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، لـ"سبق"، أنه فور رصد مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه موثقه عن وجود مخالفات في مصنع للحلويات في أحد المخططات جنوب المحافظة، فقد قامت فرق من إدارة الرقابة الصحية بقسم صحة البيئة في البلدية بمداهمة الموقع للتحقق مما ظهر في مقطع الفيديو.

وأضاف: "قامت الفرق بحصر عدد من المخالفات في المصنع كالترخيص المنتهي للمصنع، ووجود عمالة بدون بطاقات صحية، وتدن شديد في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود أطعمة مكشوفة، كذلك وجود عدد 52 من البيض غير المختوم ومجهول المصدر".

وأضاف "البكيري": بناءً على ما رصدته فرق البلدية الصحية تقرر إقفال المصنع وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى، إضافة إلى المطالبة بتعديل في المصنع من ناحية الأرضيات والأسقف بما يتناسب مع اشتراطات البلدية في هذا المجال".

وطالب "البكيري"، في نهاية حديثه، المواطنين والمقيمين بالتعاون مع بلدية الخرج والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبلهم عبر قنوات التواصل الرسمية للبلدية، أو عبر الرقم الموحد للبلاغات 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في "تويتر" kharjmun1@.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:31 PM

"بلدية الخرج" تغلق مصنعاً مخالفاً للحلويات وتغرمه بالحد الأعلى

وثقه مواطن بالفيديو وأظهر عدداً من المخالفات الصحية

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عبدالسلام العنزي - الخرج
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2,859

أغلقت بلدية الخرج أحد مصانع الحلويات المخالفة في أحد أحياء المحافظة، مساء اليوم، بعد تداول مقطع فيديو وثقه مواطن يظهر الكثير من المخالفات الصحية التي يقوم بها عمالة المصنع.

وتفصيلاً؛ ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري، لـ"سبق"، أنه فور رصد مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه موثقه عن وجود مخالفات في مصنع للحلويات في أحد المخططات جنوب المحافظة، فقد قامت فرق من إدارة الرقابة الصحية بقسم صحة البيئة في البلدية بمداهمة الموقع للتحقق مما ظهر في مقطع الفيديو.

وأضاف: "قامت الفرق بحصر عدد من المخالفات في المصنع كالترخيص المنتهي للمصنع، ووجود عمالة بدون بطاقات صحية، وتدن شديد في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود أطعمة مكشوفة، كذلك وجود عدد 52 من البيض غير المختوم ومجهول المصدر".

وأضاف "البكيري": بناءً على ما رصدته فرق البلدية الصحية تقرر إقفال المصنع وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى، إضافة إلى المطالبة بتعديل في المصنع من ناحية الأرضيات والأسقف بما يتناسب مع اشتراطات البلدية في هذا المجال".

وطالب "البكيري"، في نهاية حديثه، المواطنين والمقيمين بالتعاون مع بلدية الخرج والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من قبلهم عبر قنوات التواصل الرسمية للبلدية، أو عبر الرقم الموحد للبلاغات 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في "تويتر" kharjmun1@.

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