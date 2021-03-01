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سجن وغرامة.. عقوبة المتحرّش بطفل أو معاق يوضحها إنفوجراف لهيئة حقوق الإنسان

قالت: يجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه

قالت هيئة حقوق الإنسان إن عقوبة المتحرّش جنسياً بالأطفال وذوي الإعاقة هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.

وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم عبر حسابها في "تويتر"، أنه يتم فرض هذه العقوبات دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينصّ عليها أي نظام آخر.

وأضافت: "يجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سجن وغرامة.. عقوبة المتحرّش بطفل أو معاق يوضحها إنفوجراف لهيئة حقوق الإنسان
سبق

قالت هيئة حقوق الإنسان إن عقوبة المتحرّش جنسياً بالأطفال وذوي الإعاقة هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.

وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم عبر حسابها في "تويتر"، أنه يتم فرض هذه العقوبات دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينصّ عليها أي نظام آخر.

وأضافت: "يجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:55 PM

سجن وغرامة.. عقوبة المتحرّش بطفل أو معاق يوضحها إنفوجراف لهيئة حقوق الإنسان

قالت: يجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة حقوق الإنسان إن عقوبة المتحرّش جنسياً بالأطفال وذوي الإعاقة هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.

وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم عبر حسابها في "تويتر"، أنه يتم فرض هذه العقوبات دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينصّ عليها أي نظام آخر.

وأضافت: "يجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

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